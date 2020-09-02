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Станислав Черчесов: от команды подарок на день рождения получил

Станислав Черчесов: от команды подарок на день рождения получил
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 1-го тура Лиги наций с Сербией.

«От команды подарок на день рождения получил. Завтра серьёзный матч, давно не играли. Ждём качественной и хорошей игры против сложного соперника. Готовимся к хорошему матчу.

У нас есть несколько систем игры, которые мы использовали. Сегодня попробовали и в четыре защитника, и в пять. Сегодня у нас ещё теория, есть время подумать, как нам будет правильнее завтра сыграть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Россия – Сербия состоится завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо сербов соперниками команды Черчесова по 3-й группе Лиги B являются Турция и Венгрия.

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