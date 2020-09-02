Черчесов похвалил оставшихся без клубов Кузяева и Нойштедтера

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о некоторых футболистах национальной команды.
«Кузяев и Нойштедтер улучшают своё состояние с каждым днём. Сегодня была двусторонка. Если бы мы не знали, что они долго тренировались без команды, то никто бы этого и не заметил. То же самое можно сказать и про Кудряшова, который долго не тренировался. У нас ещё есть время расставить правильные акценты, но я доволен тем, как они отработали сбор.
Мы попробовали несколько вариантов. У нас есть и Антон Миранчук, и Газинский, и Фомин, и Бакаев. Появилось новое имя – Мостовой. Сегодняшнюю тренировку проанализируем, выберем лучший вариант. Понятно, что у нас нет Головина, Черышева, Баринова, Лёши Миранчука. Желаем им всем поскорее выздороветь, такое бывает. Завтра нам нужно максимально правильно использовать тех, кто у нас есть. Мы верим во всех наших игроков», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 сентября 2020
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