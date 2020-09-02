Себальос проведёт сезон-2020/2021 в «Арсенале»
Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос проведёт сезон-2020/2021 в лондонском «Арсенале» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон и не предполагает последующей возможности выкупа испанского игрока, сообщает Goal.
Себальос быстро завоевал доверие главного тренера «канониров» Микеля Артеты и закрепился в основном составе. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 37 матчей за «Арсенал», забил два гола и отдал две результативных передачи. Вместе с клубом Даниель стал обладателем Кубка Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость испанца в € 32 млн.
Себальос перешёл в стан «сливочных» в 2017 году. Мадридский «Реал» заплатил за испанского полузащитника € 16,5 млн.
Себальос близок к возвращению в «Арсенал», игрок хочет больше практики перед Евро
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