Черчесов объяснил выбор нападающих на ближайшие матчи сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал кадровые решения в преддверии матчей Лиги наций.



«Изначально хотели вызвать четырёх форвардов. Планировали познакомиться с Луценко, но он получил травму, поэтому вызвали Соболева, чтобы пообщаться с ним. Он начал проявлять свои лучшие качества в «Спартаке». Смолов после «Сельты» тоже проявляет себя. Поэтому хотим посмотреть всех, нацелить на определённые вещи, чем говорить с ними по телефону. Что касается выхода с двумя нападающими, то у нас ещё есть целый день, чтобы всё оценить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч Россия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо сербов соперниками команды Черчесова по 3-й группе Лиги B являются Турция и Венгрия.

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