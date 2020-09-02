Сергей Юран отреагировал на штраф за слова о «Спартаке»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза наказать его за слова о «Спартаке».



«Я не знаю! Всеми делами юрист занимается, поэтому я не в курсе, что там! У меня спортивная часть. Что, чего, за что? За слова об очках «Спартаку»? Не знаю я, на 100 тысяч штраф, на миллион. Всеми делами занимается юрист», — цитирует Юрана Sport24.



Сегодня «Чемпионату» стало известно, что специалисту сделали замечание и оштрафовали на 100 тыс. рублей.



Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по требованию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Перед увольнением специалист сказал министру спорта Московской области Роману Терюшкову, что «не будет ложиться под «Спартак». Юран указывал на наличие связи между красно-белыми, «Уфой» и «Химками», которая нарушает принцип честного проведения первенства Российской Премьер-Лиги. Специалист утверждал, что эти команды отдадут «Спартаку» 12 очков в матчах чемпионата. При этом впоследствии московский коллектив не сумел переиграть «Уфу».

Сергей Юран оштрафован за слова о «Спартаке»