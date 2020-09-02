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«Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио» в первом туре Серии А

«Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио» в первом туре Серии А
Футбол / Италия 0

Серия А опубликовала на официальном сайте полное расписание матчей чемпионата Италии сезона-2020/2021. 1-й тур запланирован на 19-20 сентября, а последняя встреча пройдёт 23 мая 2021 года.

В 1-м туре состоится целый ряд интересных матчей. Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Беневенто» сыграет с «Интером». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».

Полный список матчей 1-го тура:
«Беневенто» – «Интер»
«Фиорентина» – «Торино»
«Дженоа» – «Кротоне»
«Ювентус» – «Сампдория»
«Лацио» – «Аталанта»
«Милан» – «Болонья»
«Парма» – «Наполи»
«Сассуоло» – «Кальяри»
«Удинезе» – «Специя»
«Верона» – «Рома».

Полное расписание чемпионата Италии сезона-2020/2021 можно найти на официальном сайте Серии А.

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