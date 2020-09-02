«Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио» в первом туре Серии А

Серия А опубликовала на официальном сайте полное расписание матчей чемпионата Италии сезона-2020/2021. 1-й тур запланирован на 19-20 сентября, а последняя встреча пройдёт 23 мая 2021 года.



В 1-м туре состоится целый ряд интересных матчей. Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». Вернувшийся в элиту итальянского футбола «Беневенто» сыграет с «Интером». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».



Полный список матчей 1-го тура:

«Беневенто» – «Интер»

«Фиорентина» – «Торино»

«Дженоа» – «Кротоне»

«Ювентус» – «Сампдория»

«Лацио» – «Аталанта»

«Милан» – «Болонья»

«Парма» – «Наполи»

«Сассуоло» – «Кальяри»

«Удинезе» – «Специя»

«Верона» – «Рома».



Полное расписание чемпионата Италии сезона-2020/2021 можно найти на официальном сайте Серии А.