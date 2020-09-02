«Спартак» и CityFootball приглашают детей 4-13 лет на дни открытых дверей

6, 12 и 13 сентября пройдут дни открытых дверей в центрах Spartak City Football на Тульской, Тушинской и в Сокольниках. По результатам посещения дней открытых дверей можно подобрать группу соответствующего уровня и получить рекомендацию тренеров по оптимальной программе подготовки.
Spartak City Football Academy – совместный проект ФК «Спартак-Москва», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball. Первый центр был открыт в сентябре 2017 года в Сокольниках, в нескольких шагах от Академии «Спартак». Впоследствии начали работу центры на Тушинской и Тульской. В центрах созданы необходимые условия для тренировок и развития детей 4-14 лет: 16 открытых и 6 крытых полей, профессиональный искусственный газон, трибуны на 2000 мест и оборудование для тестирования и отслеживания прогресса футболистов.
Подробная информация и регистрация на дни открытых дверей доступны по ссылке.
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