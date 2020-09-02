«Спартак» уволил директора по безопасности Шумилова и вернул на должность Мележикова

Московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил о кадровом изменении на должности директора по безопасности.



Пост покинул Максим Шумилов, пришедший в клуб летом прошлого года. Вместо него работать будет Евгений Мележиков, который уже занимал эту должность в стане красно-белых с 2015 по 2019 год.



В настоящее время «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В шести стартовых турах команда набрала 14 очков, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью, и опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на одно очко.



В 7-м туре красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА. Дерби состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, время начала матча будет объявлено позднее.

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