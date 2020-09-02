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Паоло Мальдини рассказал о целях «Милана» на сезон-2020/2021

Паоло Мальдини рассказал о целях «Милана» на сезон-2020/2021
Футбол / Италия 0

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал главные цели клуба на предстоящий сезон.

«Это не разглашается, но чемпионство должно стать нашей целью. Мы должны приложить усилия, чтобы улучшить ситуацию в турнирной таблице. Два года назад мы заняли пятое место, в прошлом сезоне – шестое. Теперь мы хотим попытаться войти в первую четвёрку, поскольку это позволило бы нам многое изменить. Надежда на чемпионство есть, но это не заявленная цель», — цитирует Мальдини официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

В сезоне-2019/2020 команда набрала 66 очков и завершила чемпионат на шестом месте в турнирной таблице, получив путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. В 1-м туре предстоящего розыгрыша Серии А «Милан» сыграет с «Болоньей».

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