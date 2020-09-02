Созин: Федун никого не оскорблял, но своими словами открыл ящик Пандоры

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал наказание, которое было назначено владельцу и президенту «Спартака» Леониду Федуну. Комитет по этике вынес за резкие высказывания о судействе в российском футболе замечание, а также оштрафовал президента красно-белых на 200 тыс. рублей.



«Федун на заседании не присутствовал, но от «Спартака» был очень серьёзный юрист. Документов от него было много, отнеслись они к заседанию серьёзно, как и комитет. «Спартак» доказывал, что Федун никого не оскорблял, комитет с этим согласился. Но есть нюанс – Федун своими словами открыл ящик Пандоры. Теперь каждый клуб может постоянно говорить, что он снимается. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя? Мы рассматривали его слова как призыв к действию, а это делать нельзя. Наказание было вынесено в рамках регламента, и оно самое жёсткое. Юристы клуба могут обжаловать его, мы к этому готовы.



Дисквалифицировать его мы не собирались, оскорблений не было. Но вот навязывать свою точку зрения другим клубам, предлагать выходить – не стоило. Федун создал прецедент, который потом поддержали в «Уфе». Они поняли, что сделали неправильно, и извинились.



Это не последняя ситуация, когда клубы будут заявлять о выходе. Но больше идти на поводу у клубов и уговаривать играть не надо. Хотят сниматься – пожалуйста, пусть доказывают с третьей лиги», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Леонид Федун наказан за резкие высказывания о судействе в российском футболе