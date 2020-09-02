Набабкин сфотографировался с хирургом, который сделал ему операцию

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин сфотографировался с хирургом Торе Цантопом, который прооперировал его в Мюнхене. Этот врач часто проводит операции футболистам красно-синих. «Армейцы» разместили фотографию в своём «твиттере».



Набабкин в сезоне-2020/2021 провёл за ЦСКА три матча и не отметился результативными действиями. Во время встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) защитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена.



7 августа Набабкин продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2020/2021. На счету 33-летнего защитника «армейцев» 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча.

Просмотреть фотографию можно в "твиттере" ЦСКА.