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Набабкин сфотографировался с хирургом, который сделал ему операцию

Набабкин сфотографировался с хирургом, который сделал ему операцию
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин сфотографировался с хирургом Торе Цантопом, который прооперировал его в Мюнхене. Этот врач часто проводит операции футболистам красно-синих. «Армейцы» разместили фотографию в своём «твиттере».

Набабкин в сезоне-2020/2021 провёл за ЦСКА три матча и не отметился результативными действиями. Во время встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) защитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена.

7 августа Набабкин продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2020/2021. На счету 33-летнего защитника «армейцев» 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча.

Просмотреть фотографию можно в "твиттере" ЦСКА.

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