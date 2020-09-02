Кроос: думаю, Месси не перейдёт в «Реал». Для этого нужны яйца

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси никогда не перешёл бы в «Королевский клуб».
«Не думаю, что Месси перешёл бы в «Реал». Нужно иметь яйца, чтобы остаться играть в другом испанском клубе в такой ситуации. Вряд ли кто-то в футбольном мире может представить «Барселону» без Месси», — приводит Goal слова Крооса, сказанные им в подкасте Einfach mal Luppen.
Кроос также добавил, что Месси, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Сити» к Хосепу Гвардиоле.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».
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