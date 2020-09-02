«Ростов» подписал защитника сборной Беларуси

Защитник сборной Беларуси и «Динамо-Брест» Александр Павловец зимой перейдёт в «Ростов»⁣⁣, сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

⁣⁣⠀

«24-летний защитник сборной Беларуси подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнёт действовать после окончания контракта футболиста с «Динамо-Брест». Игрок присоединится к нашей команде зимой. ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Александр начал карьеру в БАТЭ, откуда перешёл в «Торпедо-БелАЗ». В 2019 году перешёл в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси. Ждём Александра в расположении «Ростова»!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

В этом сезоне Павловец провёл за «Динамо-Брест» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сборную Беларуси защитник сыграл 6 встреч.