Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» подписал защитника сборной Беларуси

«Ростов» подписал защитника сборной Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Защитник сборной Беларуси и «Динамо-Брест» Александр Павловец зимой перейдёт в «Ростов»⁣⁣, сообщается на официальном сайте ростовского клуба.
⁣⁣⠀
«24-летний защитник сборной Беларуси подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнёт действовать после окончания контракта футболиста с «Динамо-Брест». Игрок присоединится к нашей команде зимой. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Александр начал карьеру в БАТЭ, откуда перешёл в «Торпедо-БелАЗ». В 2019 году перешёл в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси. Ждём Александра в расположении «Ростова»!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

В этом сезоне Павловец провёл за «Динамо-Брест» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сборную Беларуси защитник сыграл 6 встреч.

«Ростов» узнал возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020