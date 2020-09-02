Ловрен подшутил над Ковачичем в автобусе сборной Хорватии. Видео

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» выложил видео из автобуса сборной Хорватии.
В ролике Ловрен подшутил над полузащитником сборной Хорватии Матео Ковачичем. Пока игрок «Челси» смотрел в окно, защитник «Зенита» дотянулся до его телефона и нажал несколько кнопок.
Матч Португалия — Хорватия состоится в Порту 5 сентября. С французами подопечные Златко Далича сыграют в Сен-Дени 8 сентября.
Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.
- 2 сентября 2020
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