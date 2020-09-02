Евсеев: мало того что у тебя должны быть яйца, ты ещё и должен знать, для чего они нужны
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как он готовит яичницу.
«Повар — это как тренер. Мало того что у тебя должны быть яйца, ты ещё и должен знать, для чего они нужны.
Ничего пресного, ничего сладкого. И больше огня», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
44-летний Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019 года. В прошлом сезоне башкирский клуб под его руководством финишировал на девятом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата.
В нынешнем сезоне «Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Спартак» (14). Следующий матч «Уфа» проведёт 13 сентября с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Евсеев: у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал
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