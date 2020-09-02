Бруно Фукс: я уже забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Я — красно-синий

Новичок ЦСКА Бруно Фукс рассказал, что ему нравятся красно-синие цвета московского клуба, хотя ранее он играл за «Интернасьонал», у которого цвета красно-белые, как у принципиального соперника «армейцев» — «Спартака».
«Я уже переключился и забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Мне очень нравится красно-синяя форма, она очень красивая. Ассоциирую себя с красно-синими цветами, я — красно-синий.
Но я только здесь забыл эти цвета, так как это цвета наших соперников. Я всю жизнь буду помнить «Интернасьонал» и буду ему благодарен, там прошла огромная часть моей жизни», — приводит слова Фукса пресс-служба ЦСКА.
Фукс перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. 21-летний бразилец подписал контракт с «армейцами» до лета 2025 года.
- 2 сентября 2020
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:21
-
17:16
-
17:07
-
16:57
-
16:45
-
16:36
-
16:35
-
16:19
-
16:12
-
16:11
-
15:51
-
15:21
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:57
-
14:47