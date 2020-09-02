Бруно Фукс: я уже забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Я — красно-синий

Новичок ЦСКА Бруно Фукс рассказал, что ему нравятся красно-синие цвета московского клуба, хотя ранее он играл за «Интернасьонал», у которого цвета красно-белые, как у принципиального соперника «армейцев» — «Спартака».



«Я уже переключился и забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Мне очень нравится красно-синяя форма, она очень красивая. Ассоциирую себя с красно-синими цветами, я — красно-синий.



Но я только здесь забыл эти цвета, так как это цвета наших соперников. Я всю жизнь буду помнить «Интернасьонал» и буду ему благодарен, там прошла огромная часть моей жизни», — приводит слова Фукса пресс-служба ЦСКА.

Фукс перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. 21-летний бразилец подписал контракт с «армейцами» до лета 2025 года.