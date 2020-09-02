Клуб Хави сыграет в матче открытия стадиона для ЧМ-2022

На стадионе чемпионата мира 2022 года в Катаре “Эдьюкейшн Сити” завтра, 3 сентября, состоится матч открытия сезона Национальной футбольной лиги Катара.
Презентация стадиона “Эдьюкейшн Сити” прошла в июне этого года в онлайн-формате и была посвящена медицинским работникам, находящимся на передовой линии борьбы с пандемией. Теперь на арене состоится первый официальный матч в его истории — 3 сентября в 18:15 (местное время совпадает с московским) там начнётся игра между “Аль-Саддом”, который возглавляет бывший полузащитник “Барселоны” и сборной Испании Хави, и “Аль-Харитияомт”.
Известный как “Бриллиант Пустыни”, стадион “Эдьюкейшн Сити” вмещает 40 тыс. зрителей и примет матчи групповой стадии, 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира—2022. Арена расположена в центре научного и образовательного кластера Катара и окружена ведущими университетами, учебными заведениями, а также различными рекреационными зонами.
После ЧМ-2022 вместимость стадиона будет сокращена вдвое — 20 тыс. кресел по программе наследия будут переданы развивающимся странам для создания спортивных объектов.
“Эдьюкейшн Сити” стал первой ареной ЧМ-2022, которая получила наивысший рейтинг (пять звёзд) по глобальной системе оценки устойчивого развития (GSAS). На “Эдькейшн сити”, как и на всех стадионах турнира, используются инновационные технологии кондиционирования, которые позволяют поддерживать комфортную температуру для игроков и болельщиков круглый год.
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