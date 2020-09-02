«Максимальная борьба даже на тренировках». Сборная России готовится к Лиге наций
Пресс-служба сборной России опубликовала фотографии с тренировки национальной команды, которая готовится к сентябрьским матчам Лиги наций УЕФА.
«Максимальная борьба. Даже на тренировках», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.
В Лиги наций сборная России выступает в дивизионе В. Россияне стартуют на турнире матчем с командой Сербии. Встреча состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Начало — в 21:45 мск.
Во 2-м туре Лиги наций сборная России сыграет с Венгрией. Матч состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало — в 19:00 мск.
Третьим соперником сборной России в группе 3 является национальная команда Турции.
Россия — Сербия: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты букмекеров
- 2 сентября 2020
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:21
-
17:16
-
17:07
-
16:57
-
16:45
-
16:36
-
16:35
-
16:19
-
16:12
Партнерский контент