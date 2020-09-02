«Максимальная борьба даже на тренировках». Сборная России готовится к Лиге наций

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографии с тренировки национальной команды, которая готовится к сентябрьским матчам Лиги наций УЕФА.

«Максимальная борьба. Даже на тренировках», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.

В Лиги наций сборная России выступает в дивизионе В. Россияне стартуют на турнире матчем с командой Сербии. Встреча состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Начало — в 21:45 мск.

Во 2-м туре Лиги наций сборная России сыграет с Венгрией. Матч состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало — в 19:00 мск.

Третьим соперником сборной России в группе 3 является национальная команда Турции.