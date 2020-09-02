Серхио Рамос: никогда не думал об уходе из «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сообщил, что готов подписать новый контракт с «Королевским клубом».
«Никогда не думал об уходе из команды, за которую всегда хотел играть. Если нужно будет прийти к соглашению, то никаких проблем не будет. Что касается нового контракта, мы не обсуждали этот вопрос, но проблем с этим не будет», — приводит слова Рамоса El Chiringuito.
Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (35 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (шесть — с пенальти), а также получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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