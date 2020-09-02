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Футболисты «Крыльев Советов» будут получать зарплату в зависимости от результатов

Футболисты «Крыльев Советов» будут получать зарплату в зависимости от результатов
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что футболисты команды будут получать зарплату в зависимости от результатов.

По словам Калакуцкого, этот принцип начнёт действовать уже в ближайшее время. Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отражённых атак, забитых мячей, победных матчей. А максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.

«Это идеальная схема, и к ней, конечно, очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная — большей", — приводит слова Калакуцкого ГТРК «Самара».

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