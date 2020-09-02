Футболисты «Крыльев Советов» будут получать зарплату в зависимости от результатов
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что футболисты команды будут получать зарплату в зависимости от результатов.
По словам Калакуцкого, этот принцип начнёт действовать уже в ближайшее время. Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отражённых атак, забитых мячей, победных матчей. А максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.
«Это идеальная схема, и к ней, конечно, очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная — большей", — приводит слова Калакуцкого ГТРК «Самара».
Шишкин: когда играл в «Крыльях», у жены денег просил — зарплату не платили
- 2 сентября 2020
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:21
-
17:16
-
17:07
-
16:57
-
16:45
-
16:36
-
16:35
-
16:19
-
16:12
Партнерский контент