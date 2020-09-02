Появились фото с подписания Алексеем Миранчуком контракта с «Аталантой»

Полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер.

Фото с подписания контракта выложила в «Инстаграме» Татьяна Шпинёва, но впоследствии удалила снимки. Агент футболиста — Вадим Шпинёв.

Напомним, Миранчук прилетел в Бергамо (Италия) для завершения трансфера в «Аталанту». Футболист должен был пройти медицинское обследование, а затем подписать личный контракт с итальянским клубом. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.



24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.