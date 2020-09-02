Пьянич: я перешёл в «Барселону» из-за Месси. Ради этого отказал «ПСЖ»

Боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал, что мог перейти в «Пари Сен-Жермен», но выбрал каталонский клуб, чтобы играть вместе с нападающим Лионелем Месси.

«Перешёл в «Барселону», чтобы играть вместе с Лионелем Месси. Отклонил более выгодное предложение «ПСЖ», — приводит слова Пьянича В92.

Пьянич перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно в обмен на хавбека каталонцев Артура.

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».