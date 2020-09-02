Деян Ловрен: рассматриваю переход в «Зенит» не как шаг назад, а как новый вызов

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал переход в российский клуб из «Ливерпуля».



«Нелегко покидать такой большой клуб, как «Ливерпуль». Но я уезжаю в самое подходящее для этого время. Грустно покидать «Энфилд», но могу ходить с высоко поднятой головой. В «Ливерпуле» я выложился по полной, выиграл важные трофеи и прежде всего отлично провёл время. Но человек всегда хочет доказывать свою состоятельность, поэтому рассматриваю переход в «Зенит» не как шаг назад, а как новый вызов. Хочу доказать всем, что по-прежнему способен выступать на высшем уровне", — приводит слова Ловрена L’Equipe.

Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.