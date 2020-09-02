Отец Месси — о встрече с Бартомеу: мой сын не остаётся
Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, кратко прокомментировал итоги переговоров с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу.
«Мой сын не остаётся», — приводит слова Месси-старшего TyC Sports.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити». Контракт 33-летнего футболиста действует до лета 2021 года. Сумма отступных за игрока составляет € 700 млн.
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