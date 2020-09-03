Владелец «Наполи»: Кулибали и Милик могут покинуть клуб

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил, что клуб может расстаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали и польским нападающим Аркадиушем Миликом.

«Кулибали может покинуть клуб. Если какой-то клуб сделает достойное предложение, мы его отпустим. То же самое касается и Милика», — приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сообщалось, что главным претендентом на 29-летнего Кулибали является «Манчестер Сити». 26-летний Милик входит в сферу интересов туринского «Ювентуса».

В прошлом сезоне Милик принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 11 забитых мячей. Кулибали провёл 25 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Контракт Милика с «Наполи» действует до лета 2021 года, соглашение Кулибали истекает в 2023-м.