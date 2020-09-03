Владелец «Наполи»: Кулибали и Милик могут покинуть клуб

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил, что клуб может расстаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали и польским нападающим Аркадиушем Миликом.
«Кулибали может покинуть клуб. Если какой-то клуб сделает достойное предложение, мы его отпустим. То же самое касается и Милика», — приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Сообщалось, что главным претендентом на 29-летнего Кулибали является «Манчестер Сити». 26-летний Милик входит в сферу интересов туринского «Ювентуса».
В прошлом сезоне Милик принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 11 забитых мячей. Кулибали провёл 25 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Контракт Милика с «Наполи» действует до лета 2021 года, соглашение Кулибали истекает в 2023-м.
- 3 сентября 2020
-
00:46
-
00:39
-
00:23
-
00:18
-
00:16
- 2 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:21
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
19:34
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:48