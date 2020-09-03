Защитник «Ман Сити» Гарсия: я не буду продлевать контракт, но останусь на следующий сезон

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия сообщил, что он не будет продлевать с клубом контракт, который рассчитан до лета 2021 года.
«Это правда, я сообщил клубу, что не собираюсь продлевать контракт. Но я вернусь в Манчестер после матчей за сборную Испании в Лиге наций. Я сосредоточен на следующем сезоне в составе «Манчестер Сити», — приводит слова Гарсии The Sun.
19-летний Гарсия является воспитанником «Барселоны». В «Манчестер Сити» испанец перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги (восемь — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Сообщалось, что вернуть Гарсию намерена «Барселона».
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