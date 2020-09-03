Неймар – о заражении коронавирусом: мы в порядке, спасибо за сообщения

28-летний звёздный бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал в «Инстаграме» на появившуюся информацию в СМИ о заражении коронавирусной инфекцией.
«Мы в порядке, спасибо за сообщения», — гласит подпись к опубликованному фото с сыном.
Публикация доступна в «инстаграм-сториз» Неймара.
Напомним, что помимо Неймара наличие инфекции было подтверждено у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.
В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а «ПСЖ» был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской «Баварии».
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