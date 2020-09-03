Романцев: Лига наций – своеобразный полигон для очередной проверки состояния сборной

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил мнение о предстоящих матчах национальной командой на старте Лиги наций со сборной Сербии и Венгрией.

«Престижным турниром Лигу наций я не назову. Скорее это своеобразный полигон для очередной проверки состояния сборной и определения путей для усиления ее игры. Что касается матчей с сербами и венграми, то, на мой взгляд, мы должны их побеждать. Но это нисколько не может рождать недооценку соперника. Уверен, что Черчесов знает, как настроить ребят на эти игры и отобрать в состав именно тех, кто сильнее на поле сегодня, а не вчера.

Сборная Черчесова остается таким же крепким и сплоченным коллективом, который он сумел создать к домашнему чемпионату мира. Ещё в «Спартаке» я почувствовал у Стаса характер лидера-бойца. Очень рад, что таким он остался и в сборной», — приводят слова Романцева «Известия».

В Лиге наций сборная России выступает в дивизионе В. Россияне стартуют на турнире матчем с командой Сербии. Встреча состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Начало — в 21:45 мск.