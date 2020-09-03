Лионель Месси с вероятностью в 90% останется в «Барселоне»

Испанский портал Football Espana со ссылкой на аргентинское издание TyC Sports раскрывает подробности о том, где продолжит карьеру 33-летний капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Так, согласно появившейся информации, существует 90% вероятность того, что Лионель Месси решит выполнить оставшуюся часть своего контракта с «Барселоной» до лета 2021 года. Именно, четверг, 3 сентября, может стать решающим днём в вопросе будущего для игрока.



Напомним, ранее Месси сообщал «Барселоне» о желании покинуть клуб. «Манчестер Сити» являлся главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Однако «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн.