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Лионель Месси с вероятностью в 90% останется в «Барселоне»

Лионель Месси с вероятностью в 90% останется в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Испанский портал Football Espana со ссылкой на аргентинское издание TyC Sports раскрывает подробности о том, где продолжит карьеру 33-летний капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Так, согласно появившейся информации, существует 90% вероятность того, что Лионель Месси решит выполнить оставшуюся часть своего контракта с «Барселоной» до лета 2021 года. Именно, четверг, 3 сентября, может стать решающим днём в вопросе будущего для игрока.

Напомним, ранее Месси сообщал «Барселоне» о желании покинуть клуб. «Манчестер Сити» являлся главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Однако «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн.

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