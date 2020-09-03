Опубликованы фотографии выездного комплекта формы сборной России к Евро-2020

Популярный сайт Footy Headlines, специализирующийся на демонстрации игровых форм, опубликовал фотографии выездного комплекта сборной России, от крупнейшего производителя спортивной экипировки — Adidas, на турнир Евро-2020, который состоится следующим летом.
Основным цветом футболки был выбран белый оттенок. На плечах расположены две красные полосы, плавно переходящие в красный воротник футболки. Главной особенностью можно назвать наличие двух полос на груди – синей и красной, что в сочетании с основным белым цветом даёт российский триколор.
Шорты выполнены в однотонном классическом синем цвете.
По информации портала официальная презентация формы должна состояться в марте 2021 года.
Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования.
Как и планировалась изначально, чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
https://www.footyheadlines.com/2020/04/all-adidas-euro-2020-away-kits.html?u=200902&DulJc=XHmI2
- 3 сентября 2020
-
03:20
-
02:56
-
02:40
-
02:21
-
02:02
-
01:50
-
01:25
-
00:59
-
00:46
-
00:39
-
00:23
-
00:18
-
00:16
- 2 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:21
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:17
-
20:05
-
19:54