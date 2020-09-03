Опубликованы фотографии выездного комплекта формы сборной России к Евро-2020

Популярный сайт Footy Headlines, специализирующийся на демонстрации игровых форм, опубликовал фотографии выездного комплекта сборной России, от крупнейшего производителя спортивной экипировки — Adidas, на турнир Евро-2020, который состоится следующим летом.

Основным цветом футболки был выбран белый оттенок. На плечах расположены две красные полосы, плавно переходящие в красный воротник футболки. Главной особенностью можно назвать наличие двух полос на груди – синей и красной, что в сочетании с основным белым цветом даёт российский триколор.

Шорты выполнены в однотонном классическом синем цвете.

По информации портала официальная презентация формы должна состояться в марте 2021 года.



Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования.



Как и планировалась изначально, чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

УЕФА опубликовал полный календарь финальной стадии Евро-2020

https://www.footyheadlines.com/2020/04/all-adidas-euro-2020-away-kits.html?u=200902&DulJc=XHmI2