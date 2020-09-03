Артур – о переходе в «Ювентус»: играть с Криштиану Роналду – это мечта

23-летний бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос поделился впечатлениями после перехода в новый клуб.

«Для меня это очень важный день. Я хочу поблагодарить семью и особенно руководство «Ювентуса», пригласившее меня. Со мной связываются многие болельщики в социальных сетях, я очень признателен им за это. Я не могу пока сказать, что чувствую себя как дома, но очень близок к этому. Я очень рад быть здесь и иметь возможность играть с чемпионами и особенно с Роналду — это мечта.

Мы еще не обсуждали с Андреа Пирло подробно тактику и мою позицию на поле. Я могу играть на разных участках поля, но об этом поговорим позже. Все, кто любит этот вид спорта, знают, чем занимался тренер, и какой футбол он демонстрировал. Я знаю, что мне нужно многому научиться, но для меня это большая честь.

Стоимость перехода? Это цены, которые сейчас колеблются, я не хочу останавливаться на цифрах. Я думаю, «Ювентус» много вложил в меня, и я с большим энтузиазмом выполню взятые на себя обязательства», — приводит слова Артура официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн.