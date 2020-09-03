«Вулверхэмптон» подписал игрока португальской молодёжки
Английский «Вулверхэмптон» подписал контракт с защитником «Эшторила» и молодёжной сборной Португалии Тоте Гомешем, сообщается на официальном сайте клуба.
21-летний игрок провёл первый матч в основе «Эшторила» в 2018 году, всего на его счету три матча в составе португальского клуба. Кроме того, Гомеш провёл 33 матча за молодёжную сборную своей страны и забил в них два мяча.
Гомеш станет уже девятым португальским футболистом в составе «Вулверхэмптона». За клуб уже выступают: Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Флавиу Кристовау, Бруну Жордау, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Даниэл Поденсе и Диогу Жота. Кроме того, главным тренером «Вулверхэмптона» является также португалец Нуну Эшпириту Санту, в бытность игроком выступавший за московское «Динамо».
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