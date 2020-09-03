Модрич назвал возможный уход Месси из «Барселоны» огромной потерей для Ла Лиги

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал возможный трансфер нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в клуб из другой лиги.



«Это стало бы огромной потерей. Похожей на ту, когда ушёл Криштиану. Но вы не можете думать о прошлом. Это футбол, и всё тут. Если это произойдёт, станет огромной потерей для престижа лиги. Но нам нужно двигаться вперёд. Другие игроки станут звёздами. Когда Роналду ушёл, произошло то же самое, жизнь «Реала» продолжилась без него, и то же самое будет с «Барселоной» и Ла Лигой без Месси», — цитирует Модрича Goal.



33-летний Месси бойкотирует подготовку к новому сезону и рассчитывает расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке. Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити».

Отец Месси не договорился с «Барселоной» об уходе Лионеля