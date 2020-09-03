Сборная России прошла тестирование на коронавирус
Пресс-служба сборной России в «Телеграме» сообщила о прохождении командой тестирование на заражение коронавирусом.
«По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией», — говорится в сообщении.
Матч Россия – Сербия состоится завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо сербов соперниками команды Черчесова по 3-й группе Лиги B являются Турция и Венгрия.
- 3 сентября 2020
-
09:54
-
09:53
-
09:37
-
09:31
-
08:30
-
06:57
-
06:11
-
05:51
-
03:20
-
02:56
-
02:40
-
02:21
-
02:02
-
01:50
-
01:25
-
00:59
-
00:46
-
00:39
-
00:23
-
00:18
-
00:16
- 2 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:21
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:42
-
21:26
Партнерский контент