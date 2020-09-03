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Сборная России прошла тестирование на коронавирус

Сборная России прошла тестирование на коронавирус
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба сборной России в «Телеграме» сообщила о прохождении командой тестирование на заражение коронавирусом.

«По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией», — говорится в сообщении.

Матч Россия – Сербия состоится завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Помимо сербов соперниками команды Черчесова по 3-й группе Лиги B являются Турция и Венгрия.

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