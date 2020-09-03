Генеральный директор «СКА-Хабаровска» рассказал о задачах клуба на сезон

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев оценил задачи, которые поставил перед клубом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
«Руководитель региона поставил задачу побороться за выход в РПЛ. В команде это восприняли с воодушевлением. В прошлом году мы начали строительство команды, способной бороться за самые высокие задачи. Перед нынешним сезоном сохранили костяк и сделали точечное усиление. И теперь всех нас ждёт интереснейшее первенство.
Для всех нас – ребят, тренерского штаба, администрации клуба – это вызов, которого мы все ждали, к которому готовились. И теперь при поддержке Михаила Владимировича будем стремиться к её выполнению на радость нашим болельщикам, — цитирует Кандалинцева пресс-служба клуба из Хабаровска.
После шести туров Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
- 3 сентября 2020
-
11:12
-
11:01
-
10:38
-
10:10
-
09:54
-
09:53
-
09:37
-
09:31
-
08:30
-
06:57
-
06:11
-
05:51
-
03:20
-
02:56
-
02:40
-
02:21
-
02:02
-
01:50
-
01:25
-
00:59
-
00:46
-
00:39
-
00:23
-
00:18
-
00:16
- 2 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:21
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:17