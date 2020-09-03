Генеральный директор «СКА-Хабаровска» рассказал о задачах клуба на сезон

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев оценил задачи, которые поставил перед клубом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.



«Руководитель региона поставил задачу побороться за выход в РПЛ. В команде это восприняли с воодушевлением. В прошлом году мы начали строительство команды, способной бороться за самые высокие задачи. Перед нынешним сезоном сохранили костяк и сделали точечное усиление. И теперь всех нас ждёт интереснейшее первенство.



Для всех нас – ребят, тренерского штаба, администрации клуба – это вызов, которого мы все ждали, к которому готовились. И теперь при поддержке Михаила Владимировича будем стремиться к её выполнению на радость нашим болельщикам, — цитирует Кандалинцева пресс-служба клуба из Хабаровска.



После шести туров Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Врио губернатора Дегтярёв поставил «СКА-Хабаровску» задачу выйти в РПЛ