Ведад Ибишевич близок к переходу в «Шальке»

Бывший нападающий «Герты» Ведад Ибишевич в ближайшее время заключит контракт с «Шальке-04». Форвард перейдёт в новый клуб на правах свободного агента на сезон-2020/2021, сообщает Bild.



36-летний босниец уже прошёл медицинское обследование, сторонам осталось лишь соблюсти последние формальности. В «Шальке» нападающий будет выступать под номером 11.



Ибишевич провёл сезон-2019/2020 в «Герте», за которую сыграл 27 матчей. Форвард забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. По окончании чемпионата Германии истёк срок соглашения, а игрок стал свободным агентом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,2 млн.

В сезоне-2019/2020 «Герта» набрала 41 очко и заняла 10-е место в турнирной таблице.