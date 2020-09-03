Ведад Ибишевич близок к переходу в «Шальке»
Бывший нападающий «Герты» Ведад Ибишевич в ближайшее время заключит контракт с «Шальке-04». Форвард перейдёт в новый клуб на правах свободного агента на сезон-2020/2021, сообщает Bild.
36-летний босниец уже прошёл медицинское обследование, сторонам осталось лишь соблюсти последние формальности. В «Шальке» нападающий будет выступать под номером 11.
Ибишевич провёл сезон-2019/2020 в «Герте», за которую сыграл 27 матчей. Форвард забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. По окончании чемпионата Германии истёк срок соглашения, а игрок стал свободным агентом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,2 млн.
В сезоне-2019/2020 «Герта» набрала 41 очко и заняла 10-е место в турнирной таблице.
«Шальке-04» интересуется голкипером «Арсенала»
- 3 сентября 2020
-
11:12
-
11:01
-
10:38
-
10:10
-
09:54
-
09:53
-
09:37
-
09:31
-
08:30
-
06:57
-
06:11
-
05:51
-
03:20
-
02:56
-
02:40
-
02:21
-
02:02
-
01:50
-
01:25
-
00:59
-
00:46
-
00:39
-
00:23
-
00:18
-
00:16
- 2 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:21
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:17
Партнерский контент