Луис Энрике: мы собираемся выиграть чемпионат Европы
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Лиги наций с Германией.
«Наша цель — побеждать в каждой игре и набирать очки. Я этого хочу и пытаюсь донести это до футболистов, чтобы они думали так же. Германия — мощная и первоклассная команда. Они будут одними из фаворитов на чемпионате Европы, но мы собираемся его выиграть. Мне нравится играть в Лиге наций, и я люблю работать со сборной», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.
Специалист является главным тренером сборной Испании с 19 ноября 2019 года. Под руководством Энрике национальная команда выиграла пять матчей при двух поражениях. Сборной предстоят матчи Лиги наций с Германией (3 сентября) и Украиной (6 сентября).
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