Мэтти Кэш переходит в «Астон Виллу» за € 18 млн

Полузащитник «Ноттингем Форрест» Мэтти Кэш подписал контракт с «Астон Виллой», сообщает пресс-служба «львов». По информации Goal, сумма трансфера составит € 18 млн.
Сезон-2019/2020 Кэш провёл в «Ноттингем Форрест». Полузащитник сыграл 42 матча, в 40 из которых он появился на поле в основном составе. На счету англичанина три гола, пять результативных передач и семь жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кэша в € 4,8 млн.
В сезоне-2019/2020 «Астон Вилла» набрала 35 очков и заняла 17-е место в турнирной таблице. Это позволило сохранить прописку в английской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона команда должна была встретиться с «Манчестер Сити», но матч был перенесён. Во 2-м туре «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед».
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