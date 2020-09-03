«Я официантом был — и ничего». Экс-партнёр поддержал работающего в такси Градиленко

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Перепаденко высказался о своём экс-партнёре по московскому клубу Дмитрии Градиленко, чей профиль был обнаружен в базе службы такси.



«Мы с Димой в 1990 году в «Спартаке» познакомились. Быстро сдружились, общались семьями. Потом, правда, дорожки разошлись, но при случае всегда с удовольствием встречались. Виделись в Испании. Слышал, что он директором в клубе работал, а про такси не знал, давно не созванивались. Но даже если правда, не вижу в этом ничего страшного или зазорного. Разные периоды в жизни бывших футболистов бывают. Я, допустим, официантом работал – и ничего. Когда российский собственник продал «Марбелью», открыли небольшое семейное кафе. Я там и официантом, и барменом, и закупщиком в одном лице был. Крутился как мог.



Желаю и Диме поскорее решить финансовые проблемы и вернуться в футбол», — сказал Перепаденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Профиль Дмитрия Градиленко обнаружен в базе службы такси