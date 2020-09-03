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Судья Еськов приостановил карьеру после скандального матча «Спартак» — «Сочи»

Судья Еськов приостановил карьеру после скандального матча «Спартак» — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о развитии событий вокруг арбитра Алексея Еськова, который подвергся серьёзной критике после скандального матча чемпионата России «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление, спортивные травмы и ошибки — их Еськов признаёт», — приводятся слова Хачатурянца в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в матче «Спартак» – «Сочи» Еськов отвечал за VAR. Красно-белые вели со счётом 2:0, но пропустили два гола с пенальти, первый из которых многим показался спорным, а второй и вовсе ошибочным.

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