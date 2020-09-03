Алькантара-Аррисабалага! Разбор межсезонья в АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем межсезонье АПЛ. Зачем «Ливерпулю» Тьяго Алькантара. Месси и «Манчестер Сити» – это вообще как? Топовое усиление «Челси» – чего не хватает? «Лидс» вернулся надолго? И другие важные вопросы.
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В этом выпуске:
00:00 – Привет!
01:10 – «Ливерпулю» точно нужно усиление? Чем плох отказ от Вернера?
06:26 – Зачем нужен Алькантара?
13:06 – Перспективы «Ливерпуля» на сезон. И немного о Гризманне (так получилось)
20:00 – «Манчестер Сити» и Месси. Гриша — о преимуществах, Кирилл – о рисках
33:45 – Жена Зинченко «слила» инфу из раздевалки. Гриша её защищает, Кирилл разносит
42:03 – Трансферы и перспективы «Манчестер Юнайтед». И история о Погба
59:00 – Трансферы «Челси» – это топ? Или без вратаря не очень? Какая схема будет в новом сезоне?
1:15:40 – Сезон ещё не начался, а Кириллу уже не нравится
1:22:53 – «Тоттенхэм»: чем хорош Хёйберг и фактор Моуринью
1:31:18 – «Арсенал»: Виллиан, кто ещё нужен? Схема, проблемы, ожидания
1:41:52 – «Лидс». Улица имени Бьельсы, PPDA, трансфер Родриго и уникальное достижение Бэмфорда.
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