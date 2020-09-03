РФС заключил соглашение о развитии футбола в Ярославской области

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, правительство и федерация футбола Ярославской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола.



В качестве основных задач данного соглашения названа модернизация системы подготовки резерва, должен быть повышен уровень кадровой и инфраструктурной обеспеченности футбола, а также создана единая система любительских соревнований под эгидой областной федерации футбола.



«У Ярославской области богатые футбольные традиции. Первый матч в регионе был сыгран ещё в дореволюционной России — между местной «Чайкой» и командой «Молодая жизнь» на Гаврилов-Ямском стадионе «Труд». В советские годы футбол укрепил статус одного из ключевых видов спорта для Ярославля. Местный «Шинник» известен любителям футбола по всей России. Клуб делает большую ставку на подготовку молодых футболистов, школа «Шинника» продолжает готовить талантливых юношей для самого популярного вида в нашей стране.



На сегодняшний момент в Ярославской области более 20 тысяч человек систематически занимаются футболом, и этот показатель должен расти. Среди целей заключенного РФС с Министерством спорта РФ, правительством и федерацией футбола Ярославской области соглашения — создание условий для появления в регионе новых спортивных школ и отделений по футболу, а также вовлечение в футбольную экосистему максимального количества общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов. Массовость занятий футболом в регионе будет способствовать укреплению здоровья граждан и открытию новых талантов для профессионального футбола», — цитирует президента Российского футбольного союза Александра Дюкова пресс-служба РФС.

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