Нападающий «Локомотива» Галаджан перешёл в «Нижний Новгород»
Нападающий «Локомотива» Артём Галаджан пополнил ряды «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба московского клуба.
Форвард является воспитанником московского «Локомотива». В сезоне-2015/2016 Галаджан стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства России, а команда завоевала золотые медали. За основной состав «железнодорожников» Артём провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
Сезон-2019/2020 Галаджан провёл в аренде, сначала выступал за «Оренбург», а затем пополнил ряды «Ротора». В Российской Премьер-Лиге нападающий провёл 18 матчей, забил два гола и отдал две голевых передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в € 525 тыс. Соглашение с «Нижним Новгородом» рассчитано на два года.
Форвард «Локомотива» Галаджан перешёл в «Ротор» на правах аренды
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