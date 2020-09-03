Нападающий «Локомотива» Галаджан перешёл в «Нижний Новгород»

Нападающий «Локомотива» Артём Галаджан пополнил ряды «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба московского клуба.



Форвард является воспитанником московского «Локомотива». В сезоне-2015/2016 Галаджан стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства России, а команда завоевала золотые медали. За основной состав «железнодорожников» Артём провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.



Сезон-2019/2020 Галаджан провёл в аренде, сначала выступал за «Оренбург», а затем пополнил ряды «Ротора». В Российской Премьер-Лиге нападающий провёл 18 матчей, забил два гола и отдал две голевых передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в € 525 тыс. Соглашение с «Нижним Новгородом» рассчитано на два года.

Форвард «Локомотива» Галаджан перешёл в «Ротор» на правах аренды