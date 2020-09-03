РПЛ объявила расписание ближайших туров. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 13 сентября

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры нынешнего розыгрыша чемпионата.
7-й тур
12 сентября (суббота)
13:45. «Тамбов» – «Уфа»
16:30. «Урал» – «Химки»
19:00. «Ахмат» – «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16:30. «Динамо» – «Рубин»
19:00. ЦСКА – «Спартак»
19:00. «Ротор» – «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30. «Зенит» – «Арсенал»
20:30. «Ростов» – «Локомотив»
8-й тур
18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»
19 сентября (суббота)
16:30. «Урал» – «Зенит»
19:00. «Ростов» – «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
14:00. «Уфа» – ЦСКА
14:00. «Арсенал» – «Сочи»
16:30. «Рубин» – «Спартак»
19:00. «Локомотив» – «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
19:00. «Динамо» – «Ахмат»
9-й тур
26 сентября (суббота)
14:00. «Тамбов» – «Спартак»
16:30. «Зенит» – «Уфа»
20:00. «Сочи» – «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
14:00. «Арсенал» – «Ростов»
16:30. «Ахмат» – «Урал»
19:00. «Ротор» – «Рубин»
19:00. ЦСКА – «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
19:00. «Химки» – «Динамо»
10-й тур
3 октября (суббота)
14:00. «Уфа» – «Ротор»
16:30. «Урал» – ЦСКА
16:30. «Тамбов» – «Арсенал»
19:00. «Спартак» – «Зенит»
4 октября (воскресенье)
14:00. «Локомотив» – «Химки»
16:30. «Рубин» – «Ахмат»
16:30. «Сочи» – «Ростов»
20:00. «Динамо» – «Краснодар».
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