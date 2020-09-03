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РПЛ объявила расписание ближайших туров. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 13 сентября

РПЛ объявила расписание ближайших туров. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 13 сентября
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры нынешнего розыгрыша чемпионата.

7-й тур

12 сентября (суббота)
13:45. «Тамбов» – «Уфа»
16:30. «Урал» – «Химки»
19:00. «Ахмат» – «Сочи»

13 сентября (воскресенье)
16:30. «Динамо» – «Рубин»
19:00. ЦСКА – «Спартак»
19:00. «Ротор» – «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30. «Зенит» – «Арсенал»
20:30. «Ростов» – «Локомотив»

8-й тур

18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»

19 сентября (суббота)
16:30. «Урал» – «Зенит»
19:00. «Ростов» – «Ротор»

20 сентября (воскресенье)
14:00. «Уфа» – ЦСКА
14:00. «Арсенал» – «Сочи»
16:30. «Рубин» – «Спартак»
19:00. «Локомотив» – «Тамбов»

21 сентября (понедельник)
19:00. «Динамо» – «Ахмат»

9-й тур

26 сентября (суббота)
14:00. «Тамбов» – «Спартак»
16:30. «Зенит» – «Уфа»
20:00. «Сочи» – «Краснодар»

27 сентября (воскресенье)
14:00. «Арсенал» – «Ростов»
16:30. «Ахмат» – «Урал»
19:00. «Ротор» – «Рубин»
19:00. ЦСКА – «Локомотив»

28 сентября (понедельник)
19:00. «Химки» – «Динамо»

10-й тур

3 октября (суббота)
14:00. «Уфа» – «Ротор»
16:30. «Урал» – ЦСКА
16:30. «Тамбов» – «Арсенал»
19:00. «Спартак» – «Зенит»

4 октября (воскресенье)
14:00. «Локомотив» – «Химки»
16:30. «Рубин» – «Ахмат»
16:30. «Сочи» – «Ростов»
20:00. «Динамо» – «Краснодар».

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