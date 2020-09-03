РПЛ объявила расписание ближайших туров. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 13 сентября

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры нынешнего розыгрыша чемпионата.



7-й тур



12 сентября (суббота)

13:45. «Тамбов» – «Уфа»

16:30. «Урал» – «Химки»

19:00. «Ахмат» – «Сочи»



13 сентября (воскресенье)

16:30. «Динамо» – «Рубин»

19:00. ЦСКА – «Спартак»

19:00. «Ротор» – «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18:30. «Зенит» – «Арсенал»

20:30. «Ростов» – «Локомотив»



8-й тур



18 сентября (пятница)

20:00 «Краснодар» – «Химки»



19 сентября (суббота)

16:30. «Урал» – «Зенит»

19:00. «Ростов» – «Ротор»



20 сентября (воскресенье)

14:00. «Уфа» – ЦСКА

14:00. «Арсенал» – «Сочи»

16:30. «Рубин» – «Спартак»

19:00. «Локомотив» – «Тамбов»



21 сентября (понедельник)

19:00. «Динамо» – «Ахмат»



9-й тур



26 сентября (суббота)

14:00. «Тамбов» – «Спартак»

16:30. «Зенит» – «Уфа»

20:00. «Сочи» – «Краснодар»



27 сентября (воскресенье)

14:00. «Арсенал» – «Ростов»

16:30. «Ахмат» – «Урал»

19:00. «Ротор» – «Рубин»

19:00. ЦСКА – «Локомотив»



28 сентября (понедельник)

19:00. «Химки» – «Динамо»



10-й тур



3 октября (суббота)

14:00. «Уфа» – «Ротор»

16:30. «Урал» – ЦСКА

16:30. «Тамбов» – «Арсенал»

19:00. «Спартак» – «Зенит»



4 октября (воскресенье)

14:00. «Локомотив» – «Химки»

16:30. «Рубин» – «Ахмат»

16:30. «Сочи» – «Ростов»

20:00. «Динамо» – «Краснодар».