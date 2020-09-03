Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Венгрия — Россия обслужат итальянские судьи

Матч Венгрия — Россия обслужат итальянские судьи
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны имена судей, которые обслужат матч 2-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Венгрии и России.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный рефери – Даниэле Довери.

Матч Венгрия – Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Помимо венгров и россиян в 3-й группе Лиги B также присутствуют сборные Сербии и Турции.

Завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч Россия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Расписание матчей сборной России в Лиге наций.

Сборная России прошла тестирование на коронавирус
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020