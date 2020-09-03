Матч Венгрия — Россия обслужат итальянские судьи
Стали известны имена судей, которые обслужат матч 2-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Венгрии и России.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный рефери – Даниэле Довери.
Матч Венгрия – Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Помимо венгров и россиян в 3-й группе Лиги B также присутствуют сборные Сербии и Турции.
Завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч Россия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Расписание матчей сборной России в Лиге наций.
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