ЦСКА — единственный клуб из России в топ-30 по количеству титулов в XXI веке

На основании данных интернет-портала Transfermarkt был составлен рейтинг из 30 лучших клубов мира по количеству выигранных титулов за XXI веке. ЦСКА стал единственным российским клубом, попавшим в рейтинг. С 2000 года «армейцы» выиграли 21 трофей, среди которых оказался и Кубок УЕФА (сезон-2004/2005). Московский клуб занял 27-е место в рейтинге.



Самым титулованным клубом признан египетский «Аль-Ахли», который завоевал 41 титул. Второе место досталось мюнхенской «Баварии», на счету которого 40 трофеев (в сезоне-2019/2020 команда стала победительницей Лиги чемпионов). Замкнул первую тройку клуб из Гибралтара – «Линкольн Ред Импс» завоевал 40 титулов, но был котирован ниже из-за слабого статуса национального первенства.