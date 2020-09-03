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«Фрайбург» начал продавать футболки Гуса Тиля

«Фрайбург» начал продавать футболки Гуса Тиля
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, по всей видимости, продолжит карьеру во «Фрайбурге».

В интернет-магазине немецкого клуба в списке игроков, чью фамилию и номер можно нанести на футболку, появился нидерландский футболист. При выборе Тиля наносится 14-й номер.

Фото: Официальный сайт ФК «Фрайбург»

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» арендует Тиля на два года.

Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Красно-белые заплатили за игрока рекордные для себя € 16 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.

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