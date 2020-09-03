«Фрайбург» начал продавать футболки Гуса Тиля
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, по всей видимости, продолжит карьеру во «Фрайбурге».
В интернет-магазине немецкого клуба в списке игроков, чью фамилию и номер можно нанести на футболку, появился нидерландский футболист. При выборе Тиля наносится 14-й номер.
Фото: Официальный сайт ФК «Фрайбург»
Ранее сообщалось, что «Фрайбург» арендует Тиля на два года.
Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Красно-белые заплатили за игрока рекордные для себя € 16 млн.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
Мостовой: Тедеско просто не доверял Тилю. У Гуса отличные качества, но не дали шанса
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