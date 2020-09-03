Юрий Сёмин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что не ведёт переговоров с волгоградским «Ротором».
«Ложная информация. В «Роторе» есть хороший и квалифицированный тренер», — сообщил Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен был встретиться с Сёминым.
По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» занял первое место в Футбольной национальной лиге и получил путёвку в элитный дивизион. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги волгоградский клуб набрал два очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Главным тренером «Ротора» является Александр Хацкевич. 13 сентября в 7-м туре команда сыграет дома с «Краснодаром»
Генеральный директор «Ротора» прокомментировал возможный переход Фламариона
- 3 сентября 2020
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