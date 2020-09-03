Сборная Катара сыграет в Золотом кубке КОНКАКАФ в 2021 и 2023 годах

Катарская футбольная ассоциация (КФА) и Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 заключили соглашение о стратегическом партнёрстве с КОНКАКАФ.



В рамках сотрудничества сборная Катара примет участие в Золотом кубке КОНКАКАФ в качестве приглашённой команды в 2021 и 2023 годах. Также партнёрство предусматривает долгосрочное участие в региональных инициативах, направленных на использование футбола и спорта в качестве инструмента социального развития.



Президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни прокомментировал участие сборной Катара в Золотом кубке: «В 2017 году мы подписали меморандум с Азиатской конфедерацией футбола (АФК), который благотворно сказался на двустороннем сотрудничестве и привёл к соглашению о стратегическом партнёрстве с КФА и Верховным комитетом ЧМ-2022. Сборная Катара будет гостевым участником Золотого кубка КОНКАКАФ, главного мужского международного турнира в нашем регионе. Мы с нетерпением ждём их и знаем, что они как действующие чемпионы Кубка Азии АФК будут достойными соперниками для всех команд турнира. В целом партнёрство с КФА и Верховным комитетом включает в себя комплексное развитие футбола и социальной ответственности во всём регионе. Это также обеспечит обмен знаниями между хозяевами ЧМ-2022 года и нашим регионом, поскольку мы стремимся использовать все преимущества проведения этого мероприятия в 2026 году».