Кипрский «Пафос» подписал бывшего полузащитника ЦСКА
Российский полузащитник Данила Янов перешёл в кипрский «Пафос», сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался киприотам бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
Предыдущим клубом 20-летнего Янова была «Рига», в которую он перешёл в январе 2020 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 7 тыс. В составе латвийского клуба Янов принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями. Также хавбек играл за «Строгино», воспитанником которого является.
«Пафос», набрав в двух турах одно очко, занимает 11-е место в турнирной таблице кипрского национального чемпионата. В прошлом сезоне клуб финишировал на седьмом месте.
ЦСКА — единственный клуб из России в топ-30 по количеству титулов в XXI веке
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