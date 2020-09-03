Кипрский «Пафос» подписал бывшего полузащитника ЦСКА

Российский полузащитник Данила Янов перешёл в кипрский «Пафос», сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался киприотам бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

Предыдущим клубом 20-летнего Янова была «Рига», в которую он перешёл в январе 2020 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 7 тыс. В составе латвийского клуба Янов принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями. Также хавбек играл за «Строгино», воспитанником которого является.

«Пафос», набрав в двух турах одно очко, занимает 11-е место в турнирной таблице кипрского национального чемпионата. В прошлом сезоне клуб финишировал на седьмом месте.